Среди причин - в том числе и уход из страны ряда автопроизводителей

Как рассказал журналистам издания «Газета.ру» член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов, за последние полтора года на российском рынке значительно выросло количество контрафактных автозапчастей. Проблема заключается в том, что защита интеллектуальной собственности со стороны автопроизводителей была для таможни чуть ли не главным фактором борьбы с контрафактом оригинальных деталей.

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В настоящий момент, по мнению господина Плисова, в Россию поставляется большое количество поддельных запчастей крайне низкого качества – в том числе и для таких критически важных агрегатов, как двигатель. Что же касается недорогих расходных материалов, вроде различных фильтров и колодок – их подделывают редко, поскольку это не так выгодно. Злоумышленники предпочитают провозить более сложные контрафактные запчасти в оригинальной или похожей на оригинальную упаковку, а в дальнейшем реализовывать их в РФ. Отличить же поддельные запчасти от настоящих могут даже далеко не все сотрудники сервисных центров, что уж говорить о простых автолюбителях, предпочитающих осуществлять ремонт транспортных средств собственными силами.