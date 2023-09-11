Крупные западные производители ушли с российского рынка

Как пишет ТАСС, зампред правления СберБанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам о том, что банк уже завершил тестирование банкоматов китайского производства и планирует внедрить их в свою сеть в 2024 году. По мнению господина Ведяхина, протестированные китайские банкоматы обладают высоким уровнем качества и соответствуют необходимым стандартам, поэтому клиенты не заметят никакой разницы.

По информации СМИ, западные производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России еще весной 2022 года, при этом на них приходилось до 50-60% устройств отечественных банков. При этом, как считают эксперты, разницы для конечного производителя, чьего производства используются банкоматы, действительно не будет – разумеется, при условии надлежащей адаптации и локализации программного обеспечения. При этом отдельные специалисты указывают, что зависимость в обслуживании банковской системы от китайского бизнеса также не пойдет российской экономике на пользу – необходимо разрабатывать и собственные модели банкоматов, а затем тестировать их и наращивать объемы их производства.