Злоумышленники продолжают пользоваться приемами социальной инженерии с целью хищения денежных средств граждан

Как рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов, специалисты компании выявили очередную мошенническую схему с применением приемов социальной инженерии. Злоумышленники звонят клиентам банка и представляются сотрудниками поддержки, после чего под различными предлогами предлагают установить приложение под названием «Сбер 2.0», «Поддержка СберБанка» или другое с похожим названием, усыпляющим бдительность жертвы. Если человек соглашается, преступник передает ему в одном из мессенджеров ссылку на интернет-ресурс, где под видом приложения якобы от «Сбера» можно скачать софт для удаленного доступа или вредоносное ПО. С помощью последнего мошенник может похитить ценные данные или денежные средства жертвы.

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Мошеннические схемы, в рамках которых злоумышленники уговаривают жертву установить то или иное приложение (как правило, из стороннего источника) являются достаточно распространенными, в данном же конкретном случае они используют узнаваемость бренда «Сбер» для облегчения своей задачи. Данные граждан злоумышленники чаще всего берут из различных слитых баз, которых в интернете насчитываются уже сотни. В некоторых из них – миллионы и даже десятки миллионов записей, поскольку утечки информации допускали такие крупные компании и сервисы, как «СДЭК», «DNS», «Гемотест» и «Яндекс.Еда».