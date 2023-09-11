Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Сбер предупреждает о мошеннических приложениях «Сбер 2.0», «Поддержка Сбербанка» и других
Злоумышленники продолжают пользоваться приемами социальной инженерии с целью хищения денежных средств граждан

реклама

Как рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов, специалисты компании выявили очередную мошенническую схему с применением приемов социальной инженерии. Злоумышленники звонят клиентам банка и представляются сотрудниками поддержки, после чего под различными предлогами предлагают установить приложение под названием «Сбер 2.0», «Поддержка СберБанка» или другое с похожим названием, усыпляющим бдительность жертвы. Если человек соглашается, преступник передает ему в одном из мессенджеров ссылку на интернет-ресурс, где под видом приложения якобы от «Сбера» можно скачать софт для удаленного доступа или вредоносное ПО. С помощью последнего мошенник может похитить ценные данные или денежные средства жертвы.

реклама

Мошеннические схемы, в рамках которых злоумышленники уговаривают жертву установить то или иное приложение (как правило, из стороннего источника) являются достаточно распространенными, в данном же конкретном случае они используют узнаваемость бренда «Сбер» для облегчения своей задачи. Данные граждан злоумышленники чаще всего берут из различных слитых баз, которых в интернете насчитываются уже сотни. В некоторых из них – миллионы и даже десятки миллионов записей, поскольку утечки информации допускали такие крупные компании и сервисы, как «СДЭК», «DNS», «Гемотест» и «Яндекс.Еда».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#информационная безопасность #приложения #мошенничество #сбер #сбербанк
Источник: ixbt.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ущерб от взлома X/Twitter-аккаунта создателя Ethereum Виталика Бутерина уже превысил $690 000
В Сбербанке сообщили о новой схеме мошенничества
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
20
Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
4
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
13
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
11
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
2
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Киберпанк-боевик Ghostrunner разошёлся 2,5-миллионным тиражом
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
32
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
29
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
4
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
12
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
22
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
5
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
6
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
5
Учимся правильно использовать Furmark
7

Сейчас обсуждают

usr721
12:19
Не по Сеньке шапка, с НАТО они воюют…
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
swr5
12:16
Вентиляторы видекарты и процессорного кулера прям в стекло "смотрят", конечно очень умно (нет).
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
daimos
12:12
Раньше разгон считался средством сэкономить, теперь это чисто задротство для тех, у кого есть деньги https://www.citilink.ru/product/materinskaya-plata-asus-rog-maximus-z790-apex-soc-1700-intel-z790-2...
ASUS прекращает выпуск материнской платы ROG Z790 APEX — новая версия на подходе
-[]-
12:10
Украина? )))
The Telegraph: "Украинское контрнаступление в тупике. Запад должен готовиться к унижению"
Truth Seeker
12:08
Погоди, в Ирак вторглась США, причём тут Украина?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Eisbrecher
12:07
В игнор слишком много народу покидало. То-то я смотрю, стиль знакомый. Пора игнор-лист пополнять.
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
Александр Привет
12:05
Смешная говорящая головешка )))
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Yilec
12:05
Ну, если про бомбы - то да, а вот про эксплуатацию человека человеком, то нет.
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
Вячеслав Иванов
12:04
Пора нам уже бить по центрам принятия решений и поставок оружия хохлам. Мы уже воевали против всей фашистской еврокоалиции. Наглосаксы главный спонсор фашихма, бить !
В Белом доме не исключили возможность поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS
Truth Seeker
12:04
Так, а почему я не из РФ, какие признаки?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем