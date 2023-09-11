За один доллар на момент написания новости дают около 97 рублей

Как сообщает издание «Интерфакс», помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, что пик ослабления рубля пройден, и в ближайшие месяцы на рынке образуется избыток валюты. Ранее аналогичные прогнозы выдавали многие экономисты и финансовые аналитики, говоря о том, что к концу 2023 года за один доллар, вероятно, будут давать 90-100 или 80-90 рублей, но никак не больше 100, поскольку при достижении этой психологически важной отметки в ситуацию будет активно вмешиваться Центробанк.

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Очередное заседание ЦБ состоится 15 сентября, и, по данным СМИ, регулятор не исключает применения дополнительных мер – повторного повышения ключевой ставки или возможности обязать работающие в России компании продавать часть валютной выручки и приобретать рубли. Тем временем в новостных и экономических сообществах в социальных сетях растет недовольство граждан: цифровая и бытовая техника с начала 2023 года значительно подорожала, как и многие другие импортные товары, что привело к снижению реальной покупательной способности населения в условиях отсутствия существенного роста зарплат в большинстве отраслей.