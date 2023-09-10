Они уже доставили более 250 тысяч заказов

Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк рассказал, что компания планирует и дальше развивать экосистему роботов-курьеров: по словам топ-менеджера, они доставили уже более четверти миллиона заказов. «Яндекс» уже предоставляет за плату услуги роботов-курьеров различным ресторанам, кафе и торговым точкам. Как считает господин Масюк, со временем доставка при помощи роботов станет обыденностью, но для того, чтобы клиенты к этому привыкли, понадобится определенное время.

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Примечательно, что в планах «Яндекса» пока нет доставки по воздуху при помощи БПЛА, хотя это направление может оказаться весьма перспективным. В теории, если подготовить соответствующую инфраструктуру и реализовать необходимые меры безопасности, то беспилотные летательные аппараты могли бы осуществлять доставку, например, до балкона заказчиков, что избавило бы последних от необходимости взаимодействовать с курьером или вообще находиться дома. Существует, конечно, услуга доставки до двери, но в подобных случаях есть риск хищения части заказа самим курьером или недобросовестными соседями, а возможно, их гостями.