И это только прямой ущерб, без учета косвенных убытков и различных негативных последствий

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, сегодня, 10 сентября 2023 года был взломан аккаунт в X/Twitter создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина. На странице неизвестными злоумышленниками был опубликован правдоподобно выглядящий пост с фишинговой ссылкой. Доверившись авторитету Бутерина, по нему прошли многие пользователи. В итоге хакерам удалось украсть NFT-токенов на 691 тысячу долларов. О взломе рассказал отец Виталика Дмитрий Бутерин, предупредив, что доверять сообщению на странице сына не следует, и что тот в настоящий момент занимается восстановлением доступа к учетной записи. Стоит отметить, что ущерб от взлома пока известен лишь приблизительно, а косвенные убытки могут исчисляться миллионами или даже десятками миллионов долларов.

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Основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, реагируя на инцидент, посоветовал руководствоваться здравым смыслом и не доверять слепо каким-либо ссылкам, даже если они опубликованы лидером мнений или авторитетным в какой-либо области специалистом. По мнению Чжао, X/Twitter недостаточно защищен по сравнению с финансовыми платформами – ему не хватает двухфакторной авторизации и возможности отвязывать логин от дескриптора или email.