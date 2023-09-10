Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Ущерб от взлома X/Twitter-аккаунта создателя Ethereum Виталика Бутерина уже превысил $690 000
И это только прямой ущерб, без учета косвенных убытков и различных негативных последствий

реклама

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, сегодня, 10 сентября 2023 года был взломан аккаунт в X/Twitter создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина. На странице неизвестными злоумышленниками был опубликован правдоподобно выглядящий пост с фишинговой ссылкой. Доверившись авторитету Бутерина, по нему прошли многие пользователи. В итоге хакерам удалось украсть NFT-токенов на 691 тысячу долларов. О взломе рассказал отец Виталика Дмитрий Бутерин, предупредив, что доверять сообщению на странице сына не следует, и что тот в настоящий момент занимается восстановлением доступа к учетной записи. Стоит отметить, что ущерб от взлома пока известен лишь приблизительно, а косвенные убытки могут исчисляться миллионами или даже десятками миллионов долларов.

реклама

Основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао, реагируя на инцидент, посоветовал руководствоваться здравым смыслом и не доверять слепо каким-либо ссылкам, даже если они опубликованы лидером мнений или авторитетным в какой-либо области специалистом. По мнению Чжао, X/Twitter недостаточно защищен по сравнению с финансовыми платформами – ему не хватает двухфакторной авторизации и возможности отвязывать логин от дескриптора или email.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #twitter #ethereum #информационная безопасность #взлом #соцсети #виталик бутерин
Источник: 3dnews.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Патчи в процессорах AMD Ryzen могут снизить производительность компьютерных процессов
Основателю обанкротившейся криптобиржи в Турции дали более 11 тысяч лет тюремного заключения
Из МТС Банка произошла крупная утечка данных клиентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
62
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
17
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
11
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
8
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
3
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
5
Украинские власти возмутились посещением Мариуполя и Крыма группой китайских блогеров
+
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Минюст Австрии: выдача уклонистов Украине не соответствует нормативным актам ЕС
1
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
+
VASTARMOR представила видеокарты Radeon RX 7800/7700XT с "гипнотическими" вентиляторами
2
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Корабль Virgin Galactic с космическими туристами успешно совершил суборбитальный полет
+

Популярные статьи

Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
121
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
48
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
19
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
18
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
3
Обзор игры State of Decay Breakdown
+
Humble Choice сентябрь 2023 - 8 игр за 1200 рублей
25
Ждет ли электромобили безоблачное будущее
1

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
19:47
Этот цикл можно повторять вечно, бабло само себя не распилит
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
Сергей Бакшаев
19:47
А, плати и получи, -никак? Может, Мега менеджерам (торгашам) от гос предприятия "Газпром", пора научиться продавать НАРОДНОЕ достояние во БЛАГО народа??? Или, ври, воруй, обещай, так и будет официозом...
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
Truth Seeker
19:41
Пользуюсь Олегом от Тинькова, вначале большую часть спам звонков перехватывал и обозначал как спам, щас половину примерно пропускает
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Truth Seeker
19:39
Поднимешь свою жопу с дивана и проведёшь экзекуцию?
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
avkSI
19:36
Некий Альберт Эйнштейн как-то сказал: "Только две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого." Мне до него очень далеко, но всё равно так и подмывает добавить "а...
Несмотря на отсутствие спроса со стороны майнеров, цены на видеокарты продолжают расти
FanBanderes
19:36
Добавят fsr 3.0 может и в 2к поиграем))
Илон Маск: Robotaxi Tesla будет олицетворять будущее
Truth Seeker
19:34
Удивлён, что Шарий снова переобулся, он же до начала войны за РФ топил
Глава ГУР заявил, что контрнаступление будет проходить даже морозной зимой
Артем Коротков
19:32
У PCI Express 3.0 скорость равна 8 Гигатранзакций/с, а у PCI Express 4.0 в два раза больше, то есть 16 Гигатранзакций/с. Дальше все зависит от требовательности приложений и настроек. Где то разница бу...
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
Truth Seeker
19:31
Откуда в этом уверенность, может эта из РФ школота балуется
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Truth Seeker
19:31
Недавно была утечка от МСТ Банка, ждём увеличения спам звонков!
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем