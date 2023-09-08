Видимо, предпринятых Центробанком мер оказалось недостаточно

Курс российской национальной валюты по отношению к американской продолжает падать – он превысил 98 единиц за доллар впервые с середины августа. При этом, как сообщает РБК, большинство инвесторов считают, что к концу 2023 года за доллар по-прежнему будут давать 90-100 рублей. Такого же мнения придерживаются и многие экономисты и аналитики, аргументируя это тем, что 100 рублей за доллар – отметка, очень важная психологически, и Центробанк будет предпринимать дополнительные меры, чтобы курс рубля не пересекал ее слишком надолго.

реклама

Среди инструментов, которые есть у Центробанка, можно отметить валютные интервенции, повторное повышение ключевой ставки и возможность обязать работающие в России компании продавать часть валютной выручки и покупать рубли. Стоит отметить, что курс на ослабление российской национальной валюты наблюдался на рынке с начала года. Тогда за один доллар давали около 70 рублей. В 2022 же году рубль и вовсе временно укреплялся до 55 единиц за доллар. К сожалению, дальнейший его график напоминает приподнятую на 45 градусов прямую – такое падение курса уже привело к значительному подорожанию цифровой и бытовой техники, гаджетов, компьютерных комплектующих и многих других импортных товаров.