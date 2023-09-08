Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
Видимо, предпринятых Центробанком мер оказалось недостаточно

реклама

Курс российской национальной валюты по отношению к американской продолжает падать – он превысил 98 единиц за доллар впервые с середины августа. При этом, как сообщает РБК, большинство инвесторов считают, что к концу 2023 года за доллар по-прежнему будут давать 90-100 рублей. Такого же мнения придерживаются и многие экономисты и аналитики, аргументируя это тем, что 100 рублей за доллар – отметка, очень важная психологически, и Центробанк будет предпринимать дополнительные меры, чтобы курс рубля не пересекал ее слишком надолго.

реклама

Среди инструментов, которые есть у Центробанка, можно отметить валютные интервенции, повторное повышение ключевой ставки и возможность обязать работающие в России компании продавать часть валютной выручки и покупать рубли. Стоит отметить, что курс на ослабление российской национальной валюты наблюдался на рынке с начала года. Тогда за один доллар давали около 70 рублей. В 2022 же году рубль и вовсе временно укреплялся до 55 единиц за доллар. К сожалению, дальнейший его график напоминает приподнятую на 45 градусов прямую – такое падение курса уже привело к значительному подорожанию цифровой и бытовой техники, гаджетов, компьютерных комплектующих и многих других импортных товаров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #экономика #рубль #доллар #валюта
Источник: profinance.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Дэниел Дэвис в интервью для 19FortyFive: Противостояние на истощение выиграет Россия
По мнению американской разведки, отсутствие на поле боя Суровикина и Пригожина играет на руку ВСУ
Энергетический кризис в Европе может разразиться уже этой зимой — западные эксперты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
7
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
9
В США назвали настоящее имя место жительства основателя крупной хакерской группировки из РФ Trickbot
1
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
12
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
2
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
1
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
WhatsApp перестанет работать с октября на Android смартфонах старше версии 5.0
3
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
4
58-ю особую бригаду ВСУ оснастили «МаксПро» с минными тралами
+
Статистика Steam: геймеры спешно избавляются от устаревших видеокарт и переходят на GeForce RTX 4000
17
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
19FortyFive: танки Abrams могут стать такой же жертвой, как и Challenger 2
2
Российская армия оставила Работино спустя 3 месяца обороны и ушла на господствующие высоты
3
Intel показала процессор Intel Meteor Lake со встроенной памятью LPDDR5X
3
Google представила новый логотип Android и новые функции системы
+

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
53
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
7
ТОП-5 худших процессоров всех времен
39
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
9
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
51
Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
16
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
11
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1

Сейчас обсуждают

.qworn
09:19
Через полгода будем этот курс вспоминать и думать что было очень даже неплохо.
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
Kiler
09:11
Мне как-то звонили мошенники примерно месяц назад, они у меня начали спрашивать какими банком я пользуюсь . Но я что-то был не в настроении с ними разговаривать, и сказал то что я в окопе и ору : ГЕН...
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Bot0-Chat
09:10
Некроина, член уже близко, совсем рядом. Ты готова?
Столтенберг: Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас
seedkls
09:06
Я представляюсь таким же спаммером от ростелекома
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Прокоп Голый
09:06
Радуются одному танку как победе
Русские военкоры: На Запорожском направлении был подбит английский ОБТ Challenger 2
Юрий Полкунов
09:05
Слать нах этих пиндосов и развиваться дальше, дай бог через пару лет 5нм китай освоит.
Власти США начали расследование в отношении Huawei и её передового мобильного процессора
истребитель хохлизма
09:01
очень мало, смысл таких флагманов хз.
Флагманские смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro получат 5 лет обновлений
Юрий Полкунов
09:00
Ублюдки есть везде и всегда, вспомнить Беленко, все они печально заканчивают свою жизнь, спецслужбы будут его пасти всю его жизнь.
Песков отказался комментировать ситуацию с угоном Ми-8 российским пилотом, сославшись на Минобороны
cag
08:59
Если правда то таких пилотов надо на кол сажать . Хотел свалить - вали , даже с техникой, а такое циничное предательство непричастных людей ... только на КОЛ.
Песков отказался комментировать ситуацию с угоном Ми-8 российским пилотом, сославшись на Минобороны
Евгений Хрипков
08:59
Чего ждать о этого ушлерка , который Скайрим уже сколько 4 раза перепродавал 😂
Intel не скрывает своих намерений инвестировать в капитал Arm
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем