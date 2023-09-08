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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Тодд Говард прокомментировал жалобы на плохую оптимизацию ПК-версии Starfield
По мнению режиссера игры, недовольным пользователям стоит обновить свой компьютер

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Космическая Action/RPG Starfield от студии Bethesda получила смешанные отзывы от обозревателей и игроков, причем значительная часть жалоб касается плохой оптимизации ПК-версии игры. При этом режиссер игры Тодд Говард в ответ на соответствующий вопрос заявил, что компания оптимизировала игру, и она работает прекрасно. Жалующимся же пользователям, по мнению господина Говарда, следует проапгрейдить свой компьютер, поскольку Starfield – «игра нового поколения с продвинутыми технологиями».

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Кроме плохой оптимизации, недовольные геймеры жалуются на отсутствие официальной поддержки DLSS 3 с генерацией кадров, большое количество загрузок, пустые планеты и ограничения при исследовании космического пространства. По мнению ряда обозревателей и блогеров, по уровню проработки игра уступает многим хитам трех-четырехлетней, и даже семилетней давности. Также игровое сообщество гадает, как спорный релиз Starfield отразится на разработке The Elder Scrolls 6 – здесь стоит отметить, что с релиза пятой «номерной» части серии под названием Skyrim прошло уже почти 12 лет.

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#игры #starfield #оптимизация #тодд говард
Источник: 3dnews.ru
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