Китайская компания подтягивается по срокам поддержки к лидерам рынка, таким как Samsung

Как сообщил руководитель PR-службы китайской компании Xiaomi Даниэль Дежарле, флагманские смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro получат расширенную программную поддержку – как минимум 4 обновления операционной системы Android и 5 лет обновлений безопасности. Эксперты отмечают, что Xiaomi по срокам поддержки наконец-то стала догонять лидеров рынка, таких, как корейская корпорация Samsung. К сожалению, распространяется пятилетняя поддержка пока не на все мобильные устройства бренда, и неизвестно, будет ли она в дальнейшем предлагаться только для флагманских смартфонов или еще и для субфлагманских, а возможно, и для решений продвинутого среднего и среднего ценовых сегментов.

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По данным ресурса Mobiletelefon, Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro появятся и в российских магазинах, и хотя их стоимость в рублях пока не сообщается, она наверняка будет высокой из-за недавнего ослабления рубля. Так, старший из двух аппаратов будет предлагаться как минимум в версиях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/1024 ГБ. Полноценная презентация устройств, согласно предварительной информации, состоится уже в этом месяце