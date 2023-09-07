Такая тенденция наблюдается с 2020 года

Как сообщает РБК, за год ассортимент импортных лекарственных препаратов в российских аптеках сократился на 20% – такие данные предоставляет аналитическая компания DSM Group, собравшая статистику по примерно 45 тысячам аптек. Согласно сведениям экспертов, тенденция к снижению ассортимента зарубежных лекарств наблюдается как минимум с 2020 года. Подтверждают данные и опрошенные журналистами представители аптечных сетей.

реклама

С санкциями сокращение ассортимента не связано – в основном на него повлияла активность самих потребителей, часто предпочитающих приобретать доступные по цене отечественные дженерики вместо дженериков европейского производства или дорогих оригинальных препаратов. Примечательно, что в отдельных категориях лекарств наблюдается рост ассортимента – например, зарубежных препаратов для лечения онкологических заболеваний стало больше. Наибольшее же процентное уменьшение разнообразия импортных лекарств отмечено среди препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также антидепрессантов.