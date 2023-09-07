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В Telegram в 2023 году значительно выросло число случаев фишинга
Такую статистику предоставляет "Лаборатория Касперского"

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Как сообщают Angara Security и «Лаборатория Касперского», в мессенджере Telegram в 2023 году значительно увеличилось число случаев фишинга. Согласно оценкам экспертов, распространенность некоторых популярных мошеннических схем выросла на десятки процентов, а в отдельных случаях – до 5 раз. Сами схемы различаются достаточно сильно: иногда злоумышленники предлагают принять участие в конкурсе или проголосовать в нем, иногда – заманивают фейковой раздачей призов, а иногда – выдают себя за сотрудников банков или правоохранительных органов.

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Специалисты по информационной безопасности рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию везде, где только можно, в том числе, и в Telegram, с осторожностью относиться к новым каналам и ботам и верифицировать их подлинность, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить какие-либо данные на сторонних сайтах, переход на которые осуществлялся из мессенджера. Напоминают эксперты и о том, что преступники часто используют взломанные аккаунты – даже если ссылку, вероятно, отправил друг или знакомый, лучше уточнить, действительно ли был он при помощи вопроса, ответ на который посторонний человек не знает.

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#telegram #информационная безопасность #фишинг #мессенджеры
Источник: 3dnews.ru
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