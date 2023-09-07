Он достойно выдержал испытание

Официально вышедшая 6 сентября космическая Action/RPG Starfield от студии Bethesda привлекла внимание множества любителей игр – в том числе, блогеров, стримеров и моддеров. Некоторые из них уже придумали и реализовали необычные челленджи – так, пользователь Reddit под ником Moozipan решил проверить движок игры на прочность при помощи 20 000 клубней картофеля. Энтузиаст добавил их в один из отсеков своего космического корабля при помощи консольных команд.

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Движок Starfield выдержал – частота смены кадров упала примерно до 20 (и это при использовании видеокарты RTX 4080!), но игра не зависла и не вылетела, а физические взаимодействия картофелин обрабатывались корректно, в том числе, и при открытии шлюза. Как заявил Moozipan, со 100 000 клубней движок игры уже не справляется. Стоит отметить, что подобные испытания весьма сложны для любого физического движка, поскольку необходимо обрабатывать огромное количество взаимодействий маленьких объектов, расположенных близко друг к другу. Сложность вычислений в подобных ситуациях нарастает лавинообразно с увеличением количества объектов.