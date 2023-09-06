Горе-воровку оперативно задержали

Курьезный случай недавно произошел в одном из китайских магазинов цифровой техники и электроники. Как сообщает издание South China Morning Post, некая женщина по имени Цю похитила смартфон, перекусив зубами антикражный тросик. Когда кто-то проходил мимо, воровка делала вид, что изучает товар, а когда людей поблизовсти не оказалось – за несколько секунд перегрызла тросик и забрала аппарат, положив его в сумку.

После инцидента в магазине сразу сработала сигнализация, но сотрудники магазина, не заметив ничего подозрительного, сочли это ошибкой системы и отключили ее. Спустя непродолжительное время работники пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили кражу, после чего вызвали сотрудников правоохранительных органов. Полицейские раскрыли преступление «по горячим следам» – женщину задержали спустя примерно полчаса после кражи. Сообщается, что предметом ее интереса стал iPhone 14 Plus стоимостью около 960 долларов. Инцидент вызвал множество обсуждений в интернете – одни пользователи восхищались крепостью зубов воровки, другие же удивлялись, как та не подумала об установленных в магазине камерах.