Один из них платный, но пираты быстро его взломали

Студия Bethesda не посчитала нужным внедрять в свою космическую Action/RPG Starfield поддержку технологии DLSS 3 и генерации кадров. Впрочем, ситуацию быстро исправили как минимум два мода, один из которых оказался платным (стоимость составила 5 долларов) и даже содержал DRM-защиту. Примечательно, что платный мод уже взломали. Вышла и бесплатная версия от другого автора – впрочем, менее удобная, поскольку не содержит внутриигрового меню и требует для изменения настроек редактировать специальный конфигурационный файл.

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Игры Bethesda традиционно популярны у моддеров – здесь можно вспомнить последние три «номерные» части серии The Elder Scrolls: Morrowind, Oblivion и Skyrim. Поэтому в том, что в Starfield оперативно добавили популярную и востребованную функцию, нет ничего удивительного. Официальный релиз Starfield состоится сегодня, 6 сентября – до этого игра находилась в стадии раннего доступа. Судя по отзывам обозревателей, критиков и любителей RPG, шансов стать «Игрой года» у проекта крайне мало – скорее всего, почетное звание получит Baldur’s Gate 3.