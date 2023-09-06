Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Для космической Action/RPG Starfield вышло уже два мода с поддержкой DLSS 3
Один из них платный, но пираты быстро его взломали

реклама

Студия Bethesda не посчитала нужным внедрять в свою космическую Action/RPG Starfield поддержку технологии DLSS 3 и генерации кадров. Впрочем, ситуацию быстро исправили как минимум два мода, один из которых оказался платным (стоимость составила 5 долларов) и даже содержал DRM-защиту. Примечательно, что платный мод уже взломали. Вышла и бесплатная версия от другого автора – впрочем, менее удобная, поскольку не содержит внутриигрового меню и требует для изменения настроек редактировать специальный конфигурационный файл.

реклама

Игры Bethesda традиционно популярны у моддеров – здесь можно вспомнить последние три «номерные» части серии The Elder Scrolls: Morrowind, Oblivion и Skyrim. Поэтому в том, что в Starfield оперативно добавили популярную и востребованную функцию, нет ничего удивительного. Официальный релиз Starfield состоится сегодня, 6 сентября – до этого игра находилась в стадии раннего доступа. Судя по отзывам обозревателей, критиков и любителей RPG, шансов стать «Игрой года» у проекта крайне мало – скорее всего, почетное звание получит Baldur’s Gate 3.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #starfield #моды
Источник: 3dnews.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel заявила, что решила проблемы видеокарт Arc в космической Action/RPG Starfield
Фильм по мотивам игры Stray находится в состоянии активной проработки
По киберпанковской приключенческой игре Stray выйдет анимационный фильм
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
12
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
6
В Японии начато строительство предприятия, на котором в 2027 году будет налажен выпуск 2-нм чипов
+
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
6
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
2
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
4
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
1
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
+
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
21
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
7
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s надеется вернуться в Россию
1
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
Почему кустарная броня Контакт-1 ухудшила Leopard 2, а навыки танкистов ВСУ не оставили танку шансов
+
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часовой рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
7
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1

Популярные статьи

Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
22
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
37
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
77
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
18
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
1
Как в Китае отреагировали на планы США продать оружие Тайваню
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Экс-премьер Италии заявил, что Франция сбила итальянский пассажирский самолет, пытаясь убить Каддафи
+

Сейчас обсуждают

-[]-
08:27
Это средний высер За поправку не благодари! )))
По данным Росстата 20% россиян получают менее 19000 рублей в месяц, а 12,5% — менее 14000
Obscury
08:26
Это конечно да, но там уже перегрупировочки подъехали. Глава Запорожской области сказал, что ушли из Работино. Пара-пара-пам! Всё!
В Великобритании объяснили, почему кассетные боеприпасы сыграют с Украиной «злую шутку»
Даниил Лавкрафт
08:23
Что за цирк. Какая разница - купят студентосы писанину у реальных барыг или слижут с нейронки?
Колледжи и университеты США недовольны широким использованием ChatGPT
Даниил Лавкрафт
08:18
Опять двухкнопочная мышь вместо улучшенной g600...
Logitech представляет киберспортивную гарнитуру, клавиатуру и мышь Pro Series X2
Сергей Vorvort
08:16
Разница в играх между PCI - E 3.0 и 4.0 исчезающие мала.
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
Артем Прохоров
08:11
По твоему контрразведки не существует и она не проводит свои операции по внедрению?
ISW не может подтвердить прорыв первой линии обороны РФ украинскими военными
-[]-
08:09
Так ты тут за деньги постишь? Что-то укропы совсем своих ципсошников не ценят! )))
По данным Росстата 20% россиян получают менее 19000 рублей в месяц, а 12,5% — менее 14000
El Grechko
08:08
Типичный пользователь геймпасса. Купил говно, но верит что "удачно урвал" потому что за полцены. Зачем тебе сериес s, если ты до этого всё проходил на ПК? Да незачем. Увидел цену и тупо схватил, а те...
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
-[]-
08:07
Точно, я вот вообще Интернетом не пользуюсь, закрыл глаза, представил себе любой сайт и постишь сколько душе угодно! )))
По данным Росстата 20% россиян получают менее 19000 рублей в месяц, а 12,5% — менее 14000
-[]-
08:06
Конечно, укропская "правда" ни в одной нормальной голове уложиться не может! )))
По данным Росстата 20% россиян получают менее 19000 рублей в месяц, а 12,5% — менее 14000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем