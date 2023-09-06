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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Apple может выпустить доступный MacBook, который будет конкурировать со «студенческими» Chromebook
Впрочем, полностью доверять подобным инсайдерским сведениям не стоит

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Как сообщает тайваньский ресурс DigiTimes, известный публикацией сведений, полученных от инсайдеров, корпорация Apple рассматривает возможность выпуска «бюджетных» ноутбуков MacBook, которые, в теории, будут конкурировать со «студенческими» хромбуками. По информации источников, компания из Купертино может презентовать подобные мобильные ПК в третьем или четвертом квартале 2024 года.

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Эксперты DigiTimes полагают, что Apple создаст новую линейку MacBook под саббрендом. По предварительным данным, лэптопы будут обладать металлическим корпусом, но по техническому оснащению не смогут сравниться с профессиональными решениями «яблочных». Впрочем, сама информация, пусть и полученная от надежного источника, пока не является достаточно проверенной. Да и корпорация Apple редко выпускает какие-либо устройства бюджетного ценового сегмента. Возможно, новые «макбуки» будут доступными лишь относительно, по меркам «яблочных». Здесь можно вспомнить легендарную подставку для монитора от Apple стоимостью 999 долларов США.

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#apple #ноутбук #macbook
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