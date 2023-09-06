Он станет частью стратегии по достижению технологического суверенитета

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил об окончании формальных процедур, сопровождающих запуск специализированного автомобильного банка – он будет называться «Авто Финанс Банк». Как рассказал глава «АвтоВАЗ» Максим Соколов, новый банк поможет развитию отечественной автомобильной индустрии и поспособствует достижению страной технологического суверенитета.

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По информации журналистов, банк находится на 51 месте в стране по объему собственного капитала, поскольку создается на основе приобретенного компанией летом «РН-Банка», причем изменения не ограничиваются переименованием – стратегия финансово-кредитного учреждения будет существенно расширена. Банк будет не только выдавать кредиты на приобретение новых транспортных средств и транспортных средств с пробегом, но и финансировать производителей и поставщиков компонентов и запчастей, необходимых для восстановления и развития отечественной автопромышленности. Расширит банк и портфель услуг для частных клиентов. Стоит отметить, что собственными банками обладают и некоторые другие автопроизводители – например, Toyota.