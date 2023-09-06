Мошенники часто используют подобные ресурсы в своих схемах

Как сообщает Forbes.ru, за первые шесть месяцев 2023 года в России заблокировали почти 11.5 тысяч фейковых интернет-ресурсов, мимикрирующих под популярный маркетплейс Ozon – это примерно в 100 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Мошенники создают и используют фишинговые сайты с целью хищения денежных средств граждан и их ценных данных, в том числе персональных.

По информации аналитиков F.A.С.С.T, около 3500 доменов участвовали в одной и той же преступной схеме, связанной с выкупом жертвами несуществующего товара. Среди других распространенных мошеннических схем – обещание скидок на товар, если связаться с «менеджером» в Telegram, а также «раздача призов» с обязательной оплатой комиссии. Попадаясь на удочку мошенников, граждане теряют как денежные средства, так и данные банковских карт.

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Примечательно, что реступники не стесняются рекламировать свои фейковые ресурсы в социальных сетях и мессенджерах, привлекая трафик. По словам экспертов, злоумышленники предпочитают использовать сильные, находящиеся на слуху бренды, что позволяет им максимизировать свою потенциальную аудиторию. Отмечают, впрочем, специалисты F.A.С.С.T и общее снижение активности интернет-мошенников. Связано оно как с санкциями и уходом из России части платежных систем и сервисов, так и с широким распространением сведений о правилах информационной безопасности.