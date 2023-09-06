Об этом сообщает издание "Коммерсант"

Как сообщает издание «Коммерсант», Московский метрополитен, стремящийся избавиться от англоязычного названия Face Pay, подал заявку на регистрацию бренда «Взгляд» для систем биометрии и оплаты проезда. Название кажется весьма удачным – как выяснили журналисты, многие пассажиры метро в своей речи используют выражения вроде «оплатил по взгляду», а в будущем они могут стать еще более распространенные

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Примечательно, что бренды с названием «Взгляд» в России уже зарегистрированы. Тем не менее, юристы полагают, что заявка метрополитена составлена корректно и не пересекается с описаниями других одноименных товарных знаков, а также отраслями, где они используются. Что же касается оплаты по биометрии самой по себе – она вызывает у граждан неоднозначное отношение. Некоторые пассажиры метрополитена считают оплату по взгляду удобной, другие же опасаются за свои биометрические данные. Не так давно, в конце августа, в российские МФЦ выстроились очереди – граждане, в первую очередь пенсионного и предпенсионного возраста поверили фейковым сообщениям о том, что заявление об отказе от использования биометрии якобы можно будет подать только до 1 сентября. На самом же деле его можно подать в любой момент, причем не обязательно в письменной форме – можно использовать приложение «Госуслуги».