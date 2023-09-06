Несмотря на ранее предпринятые Центробанком меры

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Газета.ру», 5 сентября курс доллара превысил 97 рублей впервые с середины августа, несмотря на меры, предпринятые Центробанком для укрепления национальной валюты – в частности, резкое увеличение ключевой ставки. Как считают многие экономисты, для стабилизации курса рубля на приемлемом уровне ЦБ придется поднять ставку повторно. Возможно, потребуется и дополнительная мера – обязать компании продавать часть валютной выручки, приобретая рубли.

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Ослабление российской национальной валюты уже привело к значительному росту цен на некоторые товары – например, на цифровую и бытовую технику, компьютерные комплектующие, импортную продукцию. Даже если рубль значительно укрепится, столь же резкого падения цен ожидать не приходится. К тому же, нет причин ожидать и быстрого укрепления рубля – большинство экспертов считают, что Центробанк будет удерживать курс российской валюты ниже 100 единиц за доллар, но не будет пытаться вернуть его к привычным значениям в 70-77 единиц. Правда, не совсем понятно, как подобная стратегия соотносится с целью сохранения роста индекса потребительских цен не более, чем на 4% в год даже с учетом использования сомнительных методик подсчета.