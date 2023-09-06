Генеративная модель уже внедряется во многие сервисы компании

Команда «Сбера» предоставила доступ к своей генеративной модели на основе нейросетей под названием GigaChat всем желающим – используя ее, пользователи могут работать как с текстом, так и с различными графическими изображениями. Возможности у GigaChat весьма обширные – к примеру, сервис может генерировать и редактировать тексты, создавать и модифицировать изображения, в том числе, стилизованные по текстовому описанию, и так далее.

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GigaChat уже интегрируется в некоторые продукты и сервисы «Сбера», например, в умные колонки. Как заявил глава технологического направления СберБанка Андрей Белевцев, компания является единственной в России, выложившей в открытый доступ уже обученные модели – это было сделано с целью поддержки дальнейшего развития open-source-сообщества и технологий в области ИИ. Также топ-менеджер сообщил, что GigaChat вскоре станет доступен в социальной сети VK и мессенджере Telegram, а разработчики получат удобное API для взаимодействия с ним и создания своих проектов. Параллельно со «Сбером» активно развивают собственные генеративные модели и другие крупные российские IT-компании, например, «Яндекс».