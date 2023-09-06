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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Сбер открыл доступ к чат-боту на основе нейросетей GigaChat всем желающим
Генеративная модель уже внедряется во многие сервисы компании

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Команда «Сбера» предоставила доступ к своей генеративной модели на основе нейросетей под названием GigaChat всем желающим – используя ее, пользователи могут работать как с текстом, так и с различными графическими изображениями. Возможности у GigaChat весьма обширные – к примеру, сервис может генерировать и редактировать тексты, создавать и модифицировать изображения, в том числе, стилизованные по текстовому описанию, и так далее.

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GigaChat уже интегрируется в некоторые продукты и сервисы «Сбера», например, в умные колонки. Как заявил глава технологического направления СберБанка Андрей Белевцев, компания является единственной в России, выложившей в открытый доступ уже обученные модели – это было сделано с целью поддержки дальнейшего развития open-source-сообщества и технологий в области ИИ. Также топ-менеджер сообщил, что GigaChat вскоре станет доступен в социальной сети VK и мессенджере Telegram, а разработчики получат удобное API для взаимодействия с ним и создания своих проектов. Параллельно со «Сбером» активно развивают собственные генеративные модели и другие крупные российские IT-компании, например, «Яндекс».

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#искусственный интеллект #нейросети #сбер #генеративные модели
Источник: ixbt.com
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Типичный пользователь геймпасса. Купил говно, но верит что "удачно урвал" потому что за полцены. Зачем тебе сериес s, если ты до этого всё проходил на ПК? Да незачем. Увидел цену и тупо схватил, а те...
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Как кто? Укропские СМИ конечно же! Они все обо всех знают! )))
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shurikw
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shurikw
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