Дополнительные средства будут автоматически списаны с выбранной заранее карты или счета

Команда Сбербанка сообщила о скором запуске новой функции – автоматической оплаты с нескольких счетов или карт единовременно. Благодаря данному сервису пользователь сможет заранее выбрать, с какого счета или карты будут списываться деньги, если на основном средств недостаточно. Согласно задумке, функция позволит сэкономить время клиентов и избавит от необходимости «перекидывать» деньги с карты на карту.

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Если верить заявлению пресс-службы Сбера, то банк внедряет подобный сервис первым в стране. В качестве резервного источника финансов клиент может выбрать не только дебетовую, но и кредитную карту. Сообщается, что в настоящий момент функция проходит внутреннее тестирование на сотрудниках компании, а всем желающим она станет доступна осенью – вероятно, в октябре или ноябре. Воспользоваться ей можно будет при помощи мобильного приложения. Несмотря на то, что экономия времени, предоставляемая подобной автоматической оплатой, достаточно невелика, настройка может быть интересна немалой части клиентов Сбера, не желающих выполнять лишние рутинные операции.