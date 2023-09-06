Как и обещала, к официальному релизу игры

Компания Intel выпустила для своих графических ускорителей Arc новую версию драйвера – 31.0.101.4672 BETA Game-On. Если верить заявлениям разработчиков, обновление драйвера решает большинство технических проблем Arc в космической Action/RPG Starfield – ранее игроки жаловались на невозможность запуска проекта, крайне долгий запуск, многочисленные графические артефакты, неадекватное потребление видеопамяти и постоянные вылеты.

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Также Intel порекомендовала геймерам использовать высокие, а не максимальные настройки графики и отметила, что и дальше будет работать над решением проблем графических ускорителей Arc в современных играх, в том числе, Starfield. С учетом того, что игра уже вышла в ранний доступ, а ее официальный релиз намечен на сегодня, 6 сентября, реакцию компании можно назвать несколько запоздалой – странно, что разработчики не позаботились об играбельности заранее, ведь Starfield – не игра от малоизвестной инди-студии, а проект AAA-класса от мастеров жанра из Bethesda, известных многим геймерам по серии The Elder Scrolls.