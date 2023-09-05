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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В Windows 11 нашли странный баг, ускоряющий работу «Проводника» во много раз
Работает он весьма неожиданным образом

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Как сообщают тематические ресурсы, пользователь X (Twitter) под ником Vivy обнаружил весьма странный и при этом легко воспроизводимый баг, во много раз ускоряющий работу «Проводника» в операционной системе Windows 11 при открытии папок с большим количеством файлов. По данным источника, двукратное нажатие кнопки F11, переводящее «Проводник» в полноэкранный режим, а затем обратно в оконный, приводит к практически мгновенной загрузке файлов, а также созданию их миниатюр. Ускоряет подобная манипуляция и поиск. Работает баг, по предварительным данным, на всех версиях Windows 11.

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Пользователи по всему миру отреагировали на информацию об ошибке с удивлением. Многие комментаторы отписались о том, что проверили данные на папке с десятками тысяч файлов, и загрузка действительно произошла гораздо быстрее. Ускорение заметно как в случаях, когда файлы размещены на твердотельном накопителе, так и в тех, когда они на жестком диске. Любопытно, как отреагирует на инцидент Microsoft – увеличение скорости работы «Проводника» без использования описанных «костылей» было бы хорошим решением.

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#microsoft #windows 11 #операционные системы #проводник
Источник: ixbt.com
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А может Майкрософт сделали намеренное замедление?
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