Ожидается, что на регистрации доменов остров сможет заработать в 2023 году 30 миллионов долларов

Как сообщают тематические ресурсы, доменная зона .ai, принадлежащая маленькому туристическому карибскому острову Ангилья, в 2023 году стала пользоваться крайне высокой популярностью – дело в развитии различных проектов, связанных с искусственными интеллектом (AI) и нейросетями, а также «хайпе» вокруг них. Некоторые журналисты, обозреватели и эксперты уже сравнивают нынешний ИИ-бум с не так давно схлынувшей криптовалютной лихорадкой, взвинтившей в свое время в разы цены на игровые графические ускорители.

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В 2022 году Ангилья заработала на своей доменной зоне около 7.5 миллионов долларов США, в этом же году, как ожидают аналитики, заработок составит порядка 30 миллионов. Столь значительный рост объясняется гораздо большим, чем годом ранее, распространением в интернете информации об искусственном интеллекте, нейросетях и задействующих их проектах. Стоит отметить, что это не первый случай «нестандартного» использования доменной зоны – например, домены .tv тихоокеанского государства Тувалу используются для онлайн-кинотеатров, сайтов телеканалов, различных видеосервисов и не только.