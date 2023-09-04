Инсайдер поделился предварительным прайс-листом

Компания MSI готовится выпустить на рынок линейку материнских плат под обозначением Z790 Max – она предназначена в первую очередь для процессоров Intel Raptor Lake Refresh, релиз которых ожидается в скором времени, но будет поддерживать и другие CPU, относящиеся к сокету LGA 1700. Согласно сведениям инсайдера, известного под ником Chi11eddog, цены на новые МП будут выше, чем на «классические». Так, модель MSI MEG Z790 Godlike Max по его информации будет стоить 1299 долларов США— это на 100 долларов больше, чем стоила MSI MEG Z790 Godlike. Прирост в 5-15% по сравнению с «не-Max» версиями можно наблюдать и на примере других решений.

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По предварительным данным, материнские платы Z790 Max смогут похвастаться мощными подсистемами питания с продвинутым охлаждением, поддержкой Wi-Fi 7 и оперативной памяти DDR5-7600 и выше, а также радиаторами для твердотельных накопителей с магнитными креплениями. Как сообщает портал Tom's Hardware, новинки выйдут на рынок вместе с процессорами Intel Raptor Lake Refresh – скорее всего, они заинтересуют в первую очередь энтузиастов, желающих приобрести старшие процессоры новой линейки – Core i7 и Core i9.