Youtube-блогер Джефф Гирлинг провел необычный эксперимент

Youtube-блогер Джефф Гирлинг провел любопытный эксперимент – записав некий набор данных на три флеш-накопителя SanDisk Extreme PRO емкостью 1 ТБ каждый, он отправил их в дата-центр при помощи почтового голубя. Голубь пролетел 1.6 км примерно за минуту, добравшись до точки назначения. К этому показателю ютубер добавил время, необходимое для копирования данных с трех быстрых флешек. Согласно подсчетам экспериментатора, на расстояние до 800 км 3 терабайта информации выгоднее передавать при помощи почтовых голубей, чем посредством гигабитного соединения, которое у Гирлинга вместо примерно 125 МБ/с выдавало 75 МБ/с.

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Впрочем, как справедливо заметили в комментариях к ролику, голубь может стать жертвой хищных птиц, не справиться с задачей из-за погоды или других форс-мажорных обстоятельств, и вероятность этого выше, чем вероятность проблем с интернет-соединением. Также пользователи иронично заметили, что во многих случаях, когда требуется переместить или скопировать сотни терабайт данных или еще более крупные объемы информации, может быть выгоднее нагрузить жесткими дисками и SSD грузовик и отправить в нужную точку, чем использовать интернет.