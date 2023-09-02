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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Десятки тысяч россиян обратились в МФЦ для написания заявлений об отказе от сбора биометрии
Виной тому распространяющиеся в сети фейки о том, что в скором времени отказаться от ее сбора будет якобы невозможно

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Как сообщает Cnews, в последние дни августа десятки тысяч россиян обратились в многофункциональные центры (МФЦ), чтобы написать заявления об отказе от сбора биометрических данных. Виной тому – широко распространившиеся в интернете, и, в особенности в мессенджерах фейки, если верить которым, отказаться от сбора биометрии можно было якобы только до 1 сентября. По данным специалистов по информационной безопасности, за ажиотаж в немалой степени ответственны доверчивые пенсионеры, пересылающие в Viber и WhatsApp очередные интернет-страшилки.

В некоторых регионах наплыв посетителей фактически парализовал работу МФЦ – ждать очереди приходилось часами. При этом отказаться от сбора биометрии (записи голоса, изображения лица и т.д.) можно в любое время, доступно отключение и через портал «Госуслуги», так что личное присутствие в МФЦ не требуется. К сожалению, многие чрезмерно доверчивые граждане некритично отнеслись к фейковым сообщениям о том, что после 1 сентября всех россиян будут снимать на видео с камер банкоматов, идентифицировать и передавать информацию в единую базу данных, а также о том, что в ту же базу будут передаваться и записи телефонных разговоров. Здесь стоит напомнить, что тайна телефонных переговоров защищена главным законом страны – Конституцией РФ. Впрочем, сама ситуация хоть и выглядит несколько комично, демонстрирует отношение граждан к сбору биометрии и хранению ее государством – слишком много за последние два года было различных утечек и сливов баз данных, поэтому недоверие людей вполне понятно.

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#россия #информационная безопасность #фейки #биометрия #мфц
Источник: cnews.ru
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