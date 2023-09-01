Команда «Сбера» рассказала об очередной схеме злоумышленникиков

Команда «Сбера» рассказала в мобильном приложении банка об очередной распространенной мошеннической схеме: злоумышленники, притворяясь сотрудниками Почты России или многофункциональных центров (МФЦ), похищают у граждан аккаунты от «Госуслуг». Чаще всего преступник, располагая одной из украденных баз данных компаний, содержащей некоторую информацию о гражданине, звонит и просит назвать пришедший в СМС код – он якобы нужен для получения важного уведомления. На самом же деле мошенник уже запустил процесс восстановления забытого пароля на «Госуслугах», и код ему нужен для того, чтобы получить доступ к чужой учетной записи. В дальнейшем злоумышленник может, например, оформить займ в микрофинансовой организации.

Одно из базовых правил информационной безопасности – не сообщать по телефону или в мессенджерах каких-либо кодов или персональной информации, особенно если диалог инициировали не вы, и вы не можете идентифицировать личность собеседника. Передача нескольких цифр из SMS может обернуться потерей доступа к аккаунту на том или ином сервисе или даже утратой крупной суммы денежных средств. Кибермошенники постоянно совершенствуют и видоизменяют свои схемы, но противостоять им можно всегда – проявляя разумную подозрительность и недоверчивость.