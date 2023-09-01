Дилеры опасаются проблем с логистикой и дальнейшего ослабления рубля

Как сообщает «Российская газета», за последние два месяца лета текущего года в стране значительно подорожали автомобили, в первую очередь, импортные, но не только. При этом сотрудники дилерских центров считают, что повышение цен продолжится – компании не уверены ни в стабильности курса национальной валюты, ни в том, что в ближайшем будущем не возникнет новых проблем с логистикой.

Предыдущие подорожания были связаны не только с ослаблением рубля, но и с увеличением в России утилизационного сбора. К сожалению, машины новых партий, по всей видимости, будут предлагаться салонами по еще более высоким ценам – дело в том, что запасы европейских авто практически исчерпаны, а новые придется заказывать с учетом невыгодного курса конвертации валют. К тому же, нет никаких гарантий, что рубль удержится на текущих позициях или укрепится. По информации занятых в отрасли инсайдеров, основной рост цен на транспортные средства ожидается осенью. На этом плохие новости для автолюбителей не заканчиваются: из-за повышения Центробанком РФ ключевой ставки подорожают и автокредиты.