Позиция компании заключается в том, что неправильно перекладывать проблемы на плечи клиентов

Недавно анонсированные графические ускорители AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT оснащены стандартными разъемами питания 8 pin, которые используются в индустрии уже много лет. Тем не менее, как подтвердил вице-президент графического отдела AMD Radeon Скотт Херкельман, компания оценивала и возможность использования в упомянутых видеокартах нового стандарта 12VHPWR. По словам господина Херкельмана, отказ от подобного решения был правильным, поскольку не следует перекладывать проблемы на плечи пользователей – пока все недоработки, связанные с разъемом 12+4 pin не будут устранены, он не будет использоваться для графических ускорителей Radeon.

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Как сообщает Tom's Hardware, организация PCI-SIG в настоящий момент разрабатывает обновленную версию коннектора 12VHPW с защитой от неправильного подключения. Если разъем будет вставлен не до конца, то видеокарта не заработает – вероятность же запуска с дальнейшим возникновением перегрева и оплавлением контактов будет исключена. Возможно, через полтора-два года мы увидим модели AMD Radeon RDNA 4, получающие питание посредством обновленного разъема, но пока вероятность этого можно оценить как достаточно низкую.