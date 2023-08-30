Потому что полицейские не были свидетелями нарушения

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, знаменитый американский предприниматель и миллиардер Илон Маск нарушил законодательство штата Калифорния и самостоятельно заснял это на видео, но избежал наказания, поскольку ни один полицейский не был свидетелем нарушения и не смог его зафиксировать. Бизнесмен пользовался смартфоном во время вождения, что в Калифорнии запрещено.

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Судя по видеоролику, Маск находился за рулем, хотя большую часть времени автомобиль передвигался в режиме автопилота. Тем не менее, миллиардер как минимум один раз был вынужден вмешаться, чтобы помешать машине проехать на запрещающий сигнал светофора. В этот момент он повернул камеру смартфона в свою сторону. При этом, как заявил капитан полиции Пало-Альто Джеймс Райфшнайдер, Илона могли бы оштрафовать, только если бы кто-либо из полицейских остановил его, потребовал удостоверение личности и зафиксировал нарушение. По словам господина Райфшнайдера, необходимо, чтобы полицейский в таком случае мог дать показания в суде, что невозможно, если он не видел нарушение лично.