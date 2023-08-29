Такие данные показывают опросы

Как сообщает издание «Коммерсант», почти половина опрошенных россиян выступает против снижения порога беспошлинного ввоза покупок – они считают, что подобная мера ухудшит их положение в качестве покупателей. Еще 38% респондентов считают, что снижение лимита никак на них не отразится. Здесь стоит напомнить, что беспошлинный порог был увеличен до 1000 евро в связи с санкциями еще в 2022 году, и в дальнейшем неоднократно продлевался. Он будет действовать до 1 октября 2023 года, и, если не будет снова продлен, автоматически вернется к значению 200 евро.

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Важно, что пошлина рассчитывается на момент пересечения посылкой границы РФ, а не на момент заказа, то есть, если гражданин купит смартфон за 500 евро в зарубежном интернет-магазине в сентябре, беспошлинный порог не продлят, и посылка доедет до России только в октябре, то придется заплатить пошлину. При этом большинство экспертов склоняются к тому, что беспошлинный порог не продлят – его уже продлевали несколько раз, и за это время рынок успел как минимум частично адаптироваться. Против продления выступают, например, некоторые члены правительства и лоббисты из Асссоциации компаний интернет-торговли, а в нее входят весьма крупные фирмы, обладающие значительными ресурсами, такие, как DNS, Ozon и «М.Видео-Эльдорадо».