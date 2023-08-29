Видеоигровое подразделение Sony с начала года подало в РФ больше судебных исков, чем за аналогичный период полноценного присутствия в стране

Как сообщает издание «Коммерсант», формально ушедшая из России корпорация Sony за неполные 9 месяцев 2023 года подала в стране больше исков о защите брендов, чем за аналогичный период во времена полноценного присутствия. Юристы и эксперты полагают, что компания стремится защитить свою репутацию. По данным журналистов, в нескольких случаях в иске говорится о продаже на маркетплейсах (в частности, Wildberries) поддельных геймпадов Sony. Большинство дел пока находятся на рассмотрении, хотя по двум искам требования уже были удовлетворены.

реклама

По мнению ряда специалистов, к увеличению количества подделок устройств известных брендов привела легализация параллельного импорта. Что же касается маркетплейсов – они в 2023 году являются одним из наиболее значимых каналов сбыта контрафакта, о чем говорили даже в Минпромторге. Проблема заключается в том, что сами площадки не заинтересованы бороться с подделками, поскольку клиенты активно приобретают их, увеличивая их прибыль. В таких случаях, как правило, помогает вмешательство регуляторов и надзорных органов.