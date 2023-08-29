Об этом сообщает издание "Ведомости"

Как пишет издание «Ведомости», ссылаясь на сведения GS Group, за первые 6 месяцев 2023 года в России значительно повысилась средняя стоимость смартфона – на 32%, примерно до 25 тысяч рублей. Больше остальных дорожают устройства таких брендов, как Apple, Samsung, Realme и Xiaomi – прежде всего это связано со значительным ослаблением курса национальной валюты, а в случае продукции первых двух фирм еще и с логистическими проблемами.

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По мнению экспертов, китайские производители пытаются занять нишу, которая частично освободилась после ухода из РФ ряда компаний, предлагая потребителям смартфоны более высоких, чем ранее, ценовых сегментов. При этом значительная часть покупателей в настоящий момент предпочитают выбирать аппараты стоимостью от 15 до 25 тысяч рублей. Еще более доступные модели, предлагающиеся за 10-15 тысяч рублей также пользуются популярностью. Если же говорить не о штучном, а о денежном выражении, то смартфоны Apple iPhone по-прежнему лидируют. За компанией из Купертино следует китайская Xiaomi, третье же место – у южнокорейской Samsung.