В одном из следующих обновлений разработчики обещают улучшить производительность игры

Студия Larian, являющаяся разработчиком недавно вышедшей ролевой игры Baldur’s Gate 3, снискавшей восторженные отзывы обозревателей и игроков, выпустила патч, содержащий более 1000 исправлений – речь идет как об устранении различных багов, так и о решении проблем с балансом. Как заявили создатели игры, полное описание обновления не помещается в установленный Steam лимит. Некоторые моменты, впрочем, Larian все же упомянули – например, теперь низкорослый персонаж, такой, как гном или полурослик, сможет поцеловать персонажа обычного роста.

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Кроме этого, разработчики разделили финальные титры на пару колонок, добавили новые настройки и отчитались, что лаунчер игры теперь будет запоминать выбор между DirectX 11 и Vulkan. Примечательно, что суммарно геймеры провели в Baldur’s Gate 3 уже более 22 тысяч лет. Самым популярным классом является паладин – вероятно, его выбирают из-за сочетания высоких боевых и «разговорных» характеристик. Самый же непопулярный класс – клерик. Судя по заявлениям Larian, патчи к RPG, которая почти наверняка станет «игрой года», будут выходить регулярно.