У фотографов и художников на такое количество уходят многие годы

Как сообщает Everypixel, с 2022 года при помощи различных сервисов и инструментов на основе искусственного интеллекта и нейросетей было создано более 15 миллиардов и изображений. Примерно столько же фотографий все люди на планете сделали с 1826 до 1975 года года, то есть за полтора века. За последние же 20 месяцев больше всего картинок пользователи сгенерировали при помощи моделей на основе Stable Diffusion. Авторы исследования подчеркивают, что их подсчеты носят приблизительный, оценочный характер.

реклама

По мнению экспертов, количество контента, созданного нейросетями, как текстового, так и графического, будет расти лавинообразно, при этом отличать его от создаваемого людьми будет все сложнее. Представители творческих профессий, включая авторов текстов, писателей, копирайтеров, художников, иллюстраторов и не только, опасаются, что искусственный интеллект может отнять у них существенную часть заказов. Так, человеку нужно как минимум несколько часов на создание качественного детализированного рисунка, нейросеть же справится с подобной задачей за секунды, а если использовать специализированное железо – за миллисекунды.