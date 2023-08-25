Сейчас в линейке имеются только накопители на 1 и 2 терабайта

Южнокорейская корпорация Samsung сообщила в своих социальных сетях, что выпустит твердотельный накопитель 990 Pro в версии на 4 терабайта – сейчас он представлен лишь модификациями на 1 и 2 терабайта. Модель будет предлагаться как без дополнительного охлаждения, так и в комплекте с радиатором, оснащенным светодиодной подсветкой. Что касается контроллера и памяти – известно, что в 4-терабайтном 990 Pro будут использоваться Samsung Pascal и 176-слойные чипы 3D TLC NAND собственного производства.

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Скорость последовательного чтения в случае Samsung 990 Pro 4 ТБ составит до 7540 МБ/с, последовательной записи – до 6900 МБ/с. Производитель также сообщает о показателе случайных операций на уровне 1.4-1.55 миллиона IOPS и о гарантированном ресурсе перезаписи в 2400 терабайт. Когда именно будущий твердотельный накопитель поступит в продажу, и по какой стоимости он будет предлагаться – пока неизвестно. При этом, как считают эксперты, Samsung уже работает над потребительскими PCI-Express 5.0 SSD, поскольку многие ее конкуренты уже представили соответствующие модели.