Издание провело исследование и подготовило инфографику

Команда издания РБК провела исследование российского рынка цифровой техники, электроники и бытовой техники и подготовила соответствующую инфографику – как выяснилось, китайские бренды значительно нарастили свою долю, а такие «тяжеловесы», как Samsung, напротив, потеряли часть аудитории в разных сегментах, что, впрочем, легко объясняется санкциями и нарушением логистических цепочек. Многие компании, такие, как Samsung, LG, HP, Bosh и Apple, прекратили официальные поставки своей продукции в страну еще весной-летом 2022 года. Схемы же параллельного импорта позволяют компенсировать отсутствие полноценных каналов поставок лишь частично, а также нередко приводят к значительному повышению цены товара для конечного потребителя.



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В подобных условиях китайские компании активно наращивают свою аудиторию – некоторые из них предлагают продукцию с выгодным соотношением стоимости и характеристик, другие же вкладываются в маркетинг и сервисную поддержку. Как отмечают эксперты, узнаваемость брендов из Поднебесной постепенно увеличивается, как и лояльность к ним – если несколько лет назад китайская техника нередко считалась значительной частью потребителей низкокачественным «ширпотребом», то сейчас подобное отношение встречается реже.