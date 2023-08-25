На нее поступает значительное количество жалоб от граждан

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Газета.ру», Федеральная антимонопольная служба оценит практику взимания операторами связи платы за раздачу интернета со смартфона – в теории она может быть признана нарушением антимонопольного законодательства. Проверка будет проводиться в связи с многочисленными обращениями недовольных клиентов операторов, вынужденных платить за то, чтобы раздавать трафик, или искать обходные пути, такие, как подмена TTL.

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По словам эксперта Mobile Research Group Эльдара Муртазина, раздачей интернета с мобильных устройств в России пользуются не менее 20% активных пользователей. При этом аналитик считает, что операторы сделали соответствующую услугу платной с целью дополнительного заработка в условиях запрета повышения тарифов выше уровня инфляции. Здесь стоит отметить, что, например, «МегаФон» в 2022 году получил около 43 миллиардов рублей чистой прибыли – это значительно меньше, чем в 2021 году, но все равно, сводящей концы с концами компанию не назвать. Некоторые специалисты считают, что операторы могут в дальнейшем ввести плату и за другие бесплатные или условно-бесплатные услуги.