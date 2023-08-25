Раньше в подобных схемах в основном использовали интернет-сайты

Как сообщает издание «РИА Новости», сотрудники «Лаборатории Касперского» выявили новую мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники похищают денежные средства россиян. Особенность схемы заключается в том, что преступники маскируются под сервисы обмена валюты и действуют через мессенджер Telegram – ранее для подобных афер чаще использовались фишинговые интернет-ресурсы.

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По информации специалистов по информационной безопасности, целью мошенников являются как деньги, так и личная и финансовая информация жертв. Также злоумышленники активно подделывают отзывы о своих «сервисах» и даже создают рекламирующие их сайты. Сам процесс выманивания денежных средств или персональных данных может происходить как при помощи Telegram-бота, так и посредством чата с оператором. «Лаборатория Касперского» рекомендует использовать для обмена валют только официальные и проверенные сервисы, а также соблюдать базовые правила информационной и сетевой безопасности. Подобный подход позволит защититься от большинства распространенных мошеннических схем.