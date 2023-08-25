И вышел на седьмое место в мире по этому показателю

Как сообщает издание Forbes со ссылкой на совместное исследование ex corp. и Nielsen, российский рынок соревновательных онлайн-игр превысил 3.1 миллиарда долларов в год – страна вышла по этому показателю на седьмое место в мире, уступая США ($16,5 млрд), Китаю ($9,8 млрд), Японии ($7,2 млрд), Южной Корее ($6,4 млрд), Великобритании ($4,4 млрд) и Франции ($3,3 млрд). Впрочем, некоторые эксперты считают представленные данные преувеличенными.

По сведениям исследователей, в среднем российский геймер, играющий в соревновательные онлайн-проекты, тратит на различного рода покупки в играх около 22 долларов в месяц. Россияне весьма активны в киберспорте, а также сессионных и онлайновых проектах. При этом они менее склонны совершать транзакции в играх, чем, например, американцы и европейцы. В 2022-2023 годах следует учитывать также наличие санкций и проблемы с проведением платежей. По мнению экспертов, очередной виток роста ожидает российский киберспорт после снятия текущих ограничений – у отечественных геймеров имеется большой потенциал, что они не раз доказывали на международной арене. Наиболее значимым достижением в настоящий момент является победа команды Team Spirit на The International — чемпионате мира по Dota 2. С ней киберспортсменов поздравил даже президент страны Владимир Путин.