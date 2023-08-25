Он на 20% дешевле предыдущей модели

Игровой монитор Alienware AW2524H с частотой обновления 500 Гц является одним из быстрейших в мире, тем не менее, его стоимость, начинающаяся от 800 долларов, отталкивает многих потенциальных покупателей. Понимая это, производитель выпустил обновленную версию под названием AW2524HF. Ее особенностью является отсутствие поддержки технологии NVIDIA G-Sync – вместо нее предлагается другой вариант адаптивной синхронизации, AMD FreeSync Premium. Рекомендуемая стоимость решения – 650 долларов.

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Разрешение дисплея AW2524HF составляет 1920 на 1080 пикселей (FullHD). В базовом режиме матрица способна работать с частотой до 480 Гц, а в режиме разгона – до 500 Гц. Примечательно, что речь идет не о TN, а о Fast-IPS панели, что гарантирует широкие углы обзора и качественную передачу цветов. К дополнительным преимуществам монитора можно отнести богатый комплект разъемов, поддержку HDR10, подставку с продвинутой эргономикой, а также наличие VESA-креплений. Приобрести модель можно будет уже в середине сентября, хотя удастся ли найти ее в ассортименте ритейлеров по номинальной стоимости – неизвестно. В России – практически наверняка не удастся.