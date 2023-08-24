Впрочем, речь идет о всех владельцах, а не только о любителях компьютерных игр

Как сообщает популярный ресурс WCCFTech, корпорация NVIDIA рассказала об успехах своего игрового направления – продажи соответствующих графических ускорителей выросли на 22%. Это не так много по сравнению с динамикой продаж GPU для дата-центров, но, с учетом стагнации рынка компьютерных комплектующих, такой прирост все равно впечатляет. Примечательно, что чипов для ноутбуков было реализовано больше, чем чипов для ПК, хотя и не сообщается, насколько. При этом видеокарты с поддержкой трассировки лучей используют меньше половины от общего числа пользователей.

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Если говорить об игровых графических ускорителях уровня RTX 3060 или мощнее, то ими обладают около 20% владельцев карт NVIDIA. Впрочем, стоит учитывать, что речь идет не о геймерах, а о владельцах в целом, то есть и о тех людях, в компьютерах которых установлены видеокарты-«затычки», такие, как GT 710 или GT 1030. Как считают эксперты, в будущем все больше геймеров будут выбирать графические ускорители с поддержкой трассировки лучей – в том числе, и ненамеренно, поскольку NVIDIA может интегрировать соответствующие блоки с RT-ядрами во все игровые видеокарты, за исключением моделей, принадлежащих к сверхбюджетному ценовому сегменту.