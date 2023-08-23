Эксперты ожидают анонса как минимум двух моделей

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания AMD с большой вероятностью анонсирует в рамках уже начавшегося мероприятия Gamescom новые игровые графические ускорители. Например, на стенде ASRock уже представлены картонные макеты видеокарт AMD с надписью «RDNA 3», отсылающей к названию актуальной микроархитектуры текущего поколения GPU. Также на макетах указана дата: 26 августа. Это несколько странно, поскольку презентация AMD проходит на день раньше. Возможно, 26 августа будут представлены именно модификации новых графических ускорителей от ASRock.

реклама

Эксперты предполагают, что на выставке Gamescom весьма вероятна презентация как минимум двух моделей видеокарт AMD: Radeon RX 7800 XT c 3840 потоковыми процессорами и 16 гигабайтами памяти, а также Radeon RX 7700 XT, характеристики которой в настоящий момент неизвестны. Что касается утечек – если верить им, у «семь тысяч семисотой» будет 12 гигабайт видеопамяти. Подробности, вероятно, станут известны уже в конце этой недели, если AMD по какой-либо причине не решит отменить или перенести анонс.