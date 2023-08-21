Теперь любой графический ускоритель можно прошить любым BIOS, но на свой страх и риск

Как сообщает популярный компьютерный ресурс TechPowerUp, два энтузиаста независимо друг от друга смогли разработать инструменты, позволяющие прошить любой графический ускоритель NVIDIA GeForce практически любым BIOS. Например, можно взять видеокарту Palit GameRock RTX 4090 с ограничением TGP в 450 Вт и заменить ее BIOS на другой, скопированный с модификации GIGABYTE Gaming OC с ограничением TGP до 600 Вт. Разумеется, любые подобные операции лишают пользователя гарантии, а также могут привести к выходу графического ускорителя из строя – проводить их следует только на свой страх и риск и с пониманием того, что карта может быть испорчена без возможности восстановления.

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Инструменты, о которых идет речь в данной новости, называются OMGVflash и NVflashk. Вероятно, в ближайшие дни на тематических ресурсах уже появятся руководства от энтузиастов, в подробностях описывающие то, как можно перепрошить BIOS от одной из старших модификаций видеокарт в одну из младших. В теории, вероятно, можно даже прошить BIOS от RTX 4090 в RTX 4060, но, разумеется, это приведет не к повышению производительности, а к неработоспособности графического ускорителя.