Это далеко не первый подобный курьезный случай

На китайской таможне неоднократно происходят курьезные инциденты, связанные с контрабандой – например, широкую огласку в СМИ получил случай с незадачливым гражданином, примотавшим к своим ногам и животу десятки смартфонов. На этот раз ситуация другая – через порт Гунбэй, соединяющий Макао и Чжухай в Китае, пытались провезти 780 центральных процессоров для компьютеров, спрятав их внутри автобусного двигателя.

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Сообщается, что подобная хитрость позволила обойти металлодетекторы, но не спасла контрабандистов от ручной проверки – внимательные сотрудники таможни выявили нелегальный груз. Какие именно процессоры входили в партию – в настоящий момент неизвестно, но по очертаниям моделей на фотографии можно предположить, что речь идет об Intel Alder Lake или Raptor Lake. Примерная их суммарная стоимость – около 1 миллиона юаней или 137-138 тысяч долларов США. Как подмечают эксперты, помимо официального рынка компьютерных комплектующих, в Китае развит и «серый» – цены там гораздо ниже, зато выше риски – причем речь идет не только об отсутствии гарантии от магазина и производителя, но и о возможности получить подделку.