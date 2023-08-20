Об этом официально сообщили в «Роскосмосе»

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Интерфакс», со ссылкой на официальный комментарий «Роскосмоса», автоматическая исследовательская станция «Луна-25» разбилась в результате столкновения с поверхностью естественного спутника Земли. По предварительным данным, аппарат вышел на нерасчетную орбиту в результате нештатной ситуации. Для выяснения обстоятельств аварии будет сформирована специальная межведомственная комиссия. По плану, «Луна-25» должна была совершить посадку в районе Южного полюса Луны завтра, 21 августа. Старт же состоялся 11 августа.

реклама

«Луна-25» – это первая лунная миссия в истории современной России, поэтому на нее возлагались значительные надежды. Станция была оснащена большим количеством современного оборудования, необходимого для научных исследований. До крушения она успела передать на Землю несколько фотографий, включая фото кратера Зееман. Как считают эксперты, расследование инцидента с крушением аппарата может занять длительное время. До начала миссии шансы на ее успех оценивались в 50-80% – среди снижающих эту вероятность факторов назывались сложность полета и неизвестный рельеф на месте предполагаемой посадки.