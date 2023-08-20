Отечественные автолюбители активно пересаживаются на машины из Поднебесной

Как сообщает ТАСС, за первые 7 месяцев 2023 года в Россию ввезли более 405 000 автомобилей из Китая – в 5.7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это рекордный рост, но объясняется он легко – машины многих европейских, японских, корейских и американских брендов в настоящий момент поставляются в страну лишь при помощи механизмов параллельного импорта.

Ранее о том, что отечественные автолюбители активно переходят на китайские машины, писал ресурс Auto.ru. По данным его экспертов, чаще всего транспортные средства из Поднебесной выбирают водители, ранее передвигавшиеся на моделях Lada, а также бюджетных иномарках, таких, как Kia Rio или Hyundai Solaris. Примечательно, что большинство российских владельцев выпущенных за последние несколько лет китайских авто довольны своими машинами – среди их преимуществ называются сравнительно невысокая стоимость покупки и обслуживания, современный дизайн, обилие интеллектуальных и мультимедийных функций. Меняется постепенно и общественное мнение: если раньше автомобили из Поднебесной считались «ширпотребом», то сейчас их начинают рассматривать серьезно. Как подмечают специалисты, ситуация на рынке автомобилей очень похожа на ту, что складывалась в начале 2010-х годов на рынке смартфонов – китайские модели быстро совершенствуются и становятся все конкурентоспособнее.