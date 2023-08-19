В естественном дневном свете синего гораздо больше

Как сообщает NewAtlas, команда ученых из Австралии и Великобритании оценила эффективность «компьютерных» очков, фильтрующих часть синего спектра света, опираясь на данные свежих научных исследований. Как выяснилось, нет никаких убедительных доказательств того, что подобные очки приносят хоть какую-то пользу, связанную, например, со снижением нагрузки на зрительный аппарат или улучшением качества сна потребителей.

По мнению специалистов, свойства подобных очков могут не соответствовать заявленным производителями – чаще всего они просто-напросто бесполезны. Как минимум потому, что от естественного дневного света человек получает в сотни раз больше синего, чем от любых искусственных источников, таких, как мониторы, и дисплеи ноутбуков и различных мобильных устройств. В первую очередь эффект от «компьютерных очков» – маркетинговый и психологический, схожий с эффектом плацебо, хорошо знакомым даже людям, далеким от медицины. При этом исследователи подчеркивают, что для того, чтобы делать однозначные выводы, информации пока все-таки недостаточно.