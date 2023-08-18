Доступных версий автомобиля придется ждать несколько месяцев

Как сообщает портал Autonews, в московских дилерских центрах отмечается дефицит машин Lada Granta в доступных комплектациях – многие салоны предлагают только варианты с дополнительным оборудованием суммарной стоимостью более 1 миллиона рублей. И это при рекомендованной стоимости автомобиля в 736 тысяч рублей. По словам менеджера одного из крупных салонов, заказать минимальную комплектацию можно, но ждать ее придется как минимум два месяца.

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Впрочем, как выяснилось, навязывают «допы» не все дилеры – в другом салоне корреспонденту Autonews предложили Lada Granta в минимальной комплектации даже дешевле официальной цены. По мнению прокомментировавшего ситуацию представителя «АвтоВАЗ», наличие автомобилей и цены на них разнятся от дилера к дилеру, поэтому о дефиците речь не идет. Тем не менее, как подметили автолюбители в комментариях к материалу, при выборе автомобиля следует изучать предложения как минимум нескольких салонов и стараться получить как можно более выгодное предложение. Сэкономить на этом можно от десятков до сотен тысяч рублей, ведь при установке дополнительного оборудования дилеры закладывают в стоимость и свою выгоду, причем немаленькую.